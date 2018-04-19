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Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 12:11 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde tali yola sapmak için yolda yavaşlayarak duran otomobile, arkadan farklı bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Kaza, dün gece saatlerinde Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde tali yola sapmak için yolda yavaşlayarak duran otomobile, arkadan farklı bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karaçalılık yolu üzerinden Kuzuluk istikametine giden ve tali yola sapmak için yavaşlayarak duran A.H.U. idaresindeki 54 H 3933 plakalı otomobile, aynı istikamette gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 60 DU 522 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 54 H 3933 plakalı otomobil sürücüsü A.H.U. hafif yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı A.H.U. Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası her iki otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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