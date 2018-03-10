Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 Karayolu Erenler ilçesi Bekirpaşa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta Adem K. idaresindeki 34 CIV 24 plakalı otomobil ile E.Ç. idaresindeki 34 EJE 56 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası iki araç da savruldu. Kazada sürücü Adem K. ile aynı araçta bulunan Mehtap K. ve ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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