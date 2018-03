Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Sakarya-Düzce sınırında bulunan Çukurhan mevkiinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametine gitmekte olan M.E. idaresindeki 54 DD 993 plakalı otomobil ile Z.A. idaresindeki 81 AT 599 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de savruldu. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler M.E., Z.A. ile birlikte otomobillerde bulunan B.K.E., B.E., A.T.E., M.M., Ş.M., N.İ. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası iki otomobil yoldan kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.