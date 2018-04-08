Sakarya’da inek husumetinde 4 kişi tutuklandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde büyükbaş hayvan aldıkları şahıs tarafından dolandırıldıkları ileri sürülen 2 kişi, komşularıyla plan yapıp ilçeye çağırdıkları satıcıyı döverek hayvanlarına el koydu. Şikayet üzerine gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya’nın Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi’nde yaşayan K.Ö. ve M.A., Bursa’dan iki büyükbaş hayvan satın aldı. Hayvanları Akyazı’ya getiren K.Ö. ve M.A., bir süre sonra hayvanları beğenmediklerini belirterek satıcıya geri vermek istediklerini söylediler. Akyazı’ya gelerek hayvanları geri alan Bursalı satıcı, iddiaya göre iki kişiye parasının olmadığını söyleyip evrak verdi. Bir süre sonra evrakın karşılıksız çıkması üzerine K.Ö. ve M.A., paralarını geri alabilmek için komşuları S.Y. ve E.P.’den yardım istedi. S.Y. ve E.P., satıcıyla iletişime geçerek iki buzağı ve iki büyükbaş hayvan satın almak için anlaştı. Bursalı satıcı, beraberindeki bir kişi ile birlikte Akyazı D-100 karayolu üzerindeki buluşma yerine geldi. Hayvanları iade etmelerine rağmen paralarını alamadıklarını öne süren K.Ö. ve M.A. ile komşuları S.Y. ve E.P., buluşma yerinde satıcıyı dövüp hayvanlarına el koydu. Darp edilen satıcının şikayeti üzerine çalışma başlatan Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vakıf Mahallesi’nde K.Ö., M.A., komşuları S.Y. ve E.P.’yi gözaltına aldı. Hayvanlar ise başka bir ahırda bulundu. İlçeye çağırdıkları satıcıyı dövüp hayvanlarına el koyan 4 kişi, ’gasp’ ve ’darp’ suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan, 22 Mart günü akşam saatlerinde yaşanan tartışma çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.