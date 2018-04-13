Sakarya’da İran cinsi kedi kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde İran (Persian) cinsi kedi, motosikletli hırsız tarafından çalındı. Kedinin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Akyazı ilçesi TOKİ Konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TOKİ Konutlarında yaşayan Özlem Ayaz’ın İran cinsi kedisi park halindeki aracın üzerinde dururken, gece saat 23.05 sıralarında kimliği belirsiz motosikletli bir hırsız tarafından çalındı. Kedinin çalınma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntülerde motosikletli kişinin İran kedisini görüp durması ve alıp götürmesi gözüküyor.