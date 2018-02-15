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Sakarya’da jandarma ekipleri bir buçuk ayda 75 bin 220 şahıs sorguladı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 11:04 | Son Güncelleme

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir buçuk aylık dönem içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında, 75 bin 220 şahıs sorgulandı.

Sakarya’da jandarma ekipleri bir buçuk ayda 75 bin 220 şahıs sorguladı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir buçuk aylık dönem içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında, 75 bin 220 şahıs sorgulandı. Şahıslardan 446’sı yakalandı, 113’ü de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdiği çalışmalar ile suçlulara göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren gerçekleştirilen faaliyetlerde, 75 bin 220 şahsın sorgusu yapıldı. Yapılan sorgular sonucunda toplam 446 şahıs yakalandı, yakalanan şahıslardan 113’ü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi. Yakalanan şahıslardan 17’sinin kastan öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde kaçakçılığı, çocukların cinsel istismarı ile cezaevinden firar suçlarından arandıkları 5 yıl ve üzeri hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi.
Öte yandan, Plaka Tanıma Sisteminden geçen ve çeşitli nedenle aranan 154 aracın da yakalanarak haklarında adli ve idari işlem gerçekleştirildiği öğrenildi.

Sakarya’da jandarma ekipleri bir buçuk ayda 75 bin 220 şahıs sorguladı

Sakarya’da jandarma ekipleri bir buçuk ayda 75 bin 220 şahıs sorguladı

Sakarya’da jandarma ekipleri bir buçuk ayda 75 bin 220 şahıs sorguladı

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