Sakarya'da kaçak elektronik sigara imalathanesine baskın: 2 gözaltı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, imalathane olarak kullandıkları evde kaçak elektronik sigara üretimi yapan 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, elektronik sigara üretiminde kullanılan malzemelere el konuldu.
Sakarya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak elektronik sigara üretimi yaptıkları belirlenen kişilerin bulunduğu eve baskın düzenledi. Polis, şüpheliler S.R.B. ve T.A.'yı gözaltına alırken, imalathane olarak kullanılan evde elektronik sigara likidi yapımında kullanılan 897 kilogram madde, 810 elektronik sigara likidi, elektronik sigara likidinde kullanılan 11 bin 920 şişe, 6 bin elektronik sigara likidi kutusu, 6 bin elektronik sigara kutusu, 85 bin yapıştırıcı etiket ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.R.B. ve T.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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