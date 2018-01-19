HABER

Sakarya'da kaçak elektronik sigara imalathanesine baskın: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 19.01.2018 16:12 | Son Güncelleme 3 saat önce

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, imalathane olarak kullandıkları evde kaçak elektronik sigara üretimi yapan 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, elektronik sigara üretiminde kullanılan malzemelere el konuldu.

Sakarya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak elektronik sigara üretimi yaptıkları belirlenen kişilerin bulunduğu eve baskın düzenledi. Polis, şüpheliler S.R.B. ve T.A.'yı gözaltına alırken, imalathane olarak kullanılan evde elektronik sigara likidi yapımında kullanılan 897 kilogram madde, 810 elektronik sigara likidi, elektronik sigara likidinde kullanılan 11 bin 920 şişe, 6 bin elektronik sigara likidi kutusu, 6 bin elektronik sigara kutusu, 85 bin yapıştırıcı etiket ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.R.B. ve T.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

Canikli'den Afrin açıklaması: Tüm terör hatları ortadan kaldırılacak

Canikli'den Afrin açıklaması: Tüm terör hatları ortadan kaldırılacak

Kazançları dudak uçuklatıyor! Vergi kıskacındalar

Kazançları dudak uçuklatıyor! Vergi kıskacındalar

Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu

Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu

E-devlet'te tercüme edilmiş sabıka kaydı yoğunluğu

E-devlet'te tercüme edilmiş sabıka kaydı yoğunluğu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Otomobil yolcu otobüsünün altında paramparça oldu!

Otomobil yolcu otobüsünün altında paramparça oldu!

Kalpazanlar otele kartvizit bırakınca yakayı ele verdi

Kalpazanlar otele kartvizit bırakınca yakayı ele verdi

Fırtına nedeniyle mahsur kalan aile kurtarıldı

Fırtına nedeniyle mahsur kalan aile kurtarıldı

Ümraniye'de okul bahçesinde çatışan 5 servis şoförüne müebbet hapis istemi

Ümraniye'de okul bahçesinde çatışan 5 servis şoförüne müebbet hapis istemi

İstanbul’un göbeğinde güpegündüz genç kızı kaçırdılar

İstanbul’un göbeğinde güpegündüz genç kızı kaçırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.