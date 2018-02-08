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Sakarya’da kaçak silah atölyesine baskın

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 20:52 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak silah atölyesine yapılan baskında, çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme geçirildi.Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hendek ilçesi Yeşilvadi Mahallesinde bir ikamette kaçak silah yapıldığı bilgisini aldı.

Sakarya’da kaçak silah atölyesine baskın

Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak silah atölyesine yapılan baskında, çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hendek ilçesi Yeşilvadi Mahallesinde bir ikamette kaçak silah yapıldığı bilgisini aldı. Ekiplerce Y.M. isimli şahsın evde kurduğu ruhsatsız kaçak silah atölyesine operasyon yapıldı. Yapılan aramada silah imali ve tamirinde kullanılan matkap tezgahı, 1 adet torna tezgahı, 1 adet freze makinası, 219 adet tabanca şarjörü, 1 adet silahlara seri numara basmaya yarayan numaratör, 6 adet tüfek tetik tertibatı, 893 adet silah yayı, 7 adet şarjör kalıbı, 15 adet av tüfeği ateşleme iğnesi, 5 adet kumpas, 15 adet tabanca horozu, 15 adet tabanca mekanizma iğnesi ve 18 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon sonucu Y.M. isimli şahıs gözaltına alındı.

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