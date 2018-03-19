Sakarya’da kamyon şarampole yuvarlandı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı. Kazada, şoför ağır yaralandı.
Kaza, Kaynarca ilçesi duble yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Kaynarca istikametine seyir halinde olan 54 PE 854 plakalı kamyon şoförü Z.Ş., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan kamyon, yol kenarında bulunan bariyerleri yıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Z.Ş., Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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