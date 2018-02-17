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Sakarya’da kamyon ve kamyonetler denetllendi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 18:47 | Son Güncelleme

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri D-100 karayolu üzerinde yaptıkları uygulamada çok sayıda kamyon ve kamyonete ceza kesti.Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik şube Müdürlüğü ekipleri D-100 karayolu Gölbaşı park mevkiinde kamyon ve kamyonetlere yönelik uygulama yaptı.

Sakarya’da kamyon ve kamyonetler denetllendi

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri D-100 karayolu üzerinde yaptıkları uygulamada çok sayıda kamyon ve kamyonete ceza kesti.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik şube Müdürlüğü ekipleri D-100 karayolu Gölbaşı park mevkiinde kamyon ve kamyonetlere yönelik uygulama yaptı. Durdurulan kamyon ve kamyometlere muayene, sigorta, emniyet kemeri uygulaması yapıldı. Uygulamalara uymayan araçlara 3 bin 200 TL para cezası kesildiği öğrenildi.

Sakarya’da kamyon ve kamyonetler denetllendi

Sakarya’da kamyon ve kamyonetler denetllendi

Sakarya’da kamyon ve kamyonetler denetllendi

Sakarya’da kamyon ve kamyonetler denetllendi

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