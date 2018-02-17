Sakarya’da kamyon ve kamyonetler denetllendi

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri D-100 karayolu üzerinde yaptıkları uygulamada çok sayıda kamyon ve kamyonete ceza kesti.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik şube Müdürlüğü ekipleri D-100 karayolu Gölbaşı park mevkiinde kamyon ve kamyonetlere yönelik uygulama yaptı. Durdurulan kamyon ve kamyometlere muayene, sigorta, emniyet kemeri uygulaması yapıldı. Uygulamalara uymayan araçlara 3 bin 200 TL para cezası kesildiği öğrenildi.