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Sakarya’da kayınbirader dehşet saçtı: 3 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 00:26 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada kayınbirader av tüfeğiyle dehşet saçtı.

Sakarya’da kayınbirader dehşet saçtı: 3 ölü, 1 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada kayınbirader av tüfeğiyle dehşet saçtı. Pompalı tüfekle 2 akrabasını vurarak öldüren kayınbirader, aynı tüfekle intihar etti.
Edinilen bilgiye göre saat 23.00 sıralarında Kargalı Hanbaba Mahallesi’nde meydana gelen olayda, akrabalar arasında anlaşmazlık sonucu bir tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Mithat Memiş, enişteleri Ömer Memiş ve Ahmet M. ile kız kardeşi Fikriye Memiş’e av tüfeği ile ateş etti. Ömer Memiş ve Fikriye Memiş, olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan Ahmet M., olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Mithat Memiş, aynı tüfekle intihar ederek yaşamına son verdi.
Öte yandan yaşanan olay sonrasında hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Sakarya’da kayınbirader dehşet saçtı: 3 ölü, 1 yaralı

Sakarya’da kayınbirader dehşet saçtı: 3 ölü, 1 yaralı

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