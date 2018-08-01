Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 kişi tutuklandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da Temmuz ayında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 248 şüpheliden, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59'u, tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen ay, haklarında arama kaydı bulunan 248 kişiyi yakaladı. 'Yaralama, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, yağma, nitelikli tehdit, kasten adam öldürme, evden hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti' gibi suçlardan aranması olan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 189'u ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 kişi tutuklandı.

Ekipler ayrıca, 1 ay boyunca 934 aracı durdurup aradı ve sürücülere de GBT kontrolü yaptı. Sistemden sorgulanan araçlardan 11'i trafikden men edildi.

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