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Sakarya’da lodosla büyüyen çatı yangını korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 12:59 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde lodosun da etkisiyle alev alev yanan iki katlı evin çatısı, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi Kurudere mahallesinde bulunan iki katlı evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Sakarya’da lodosla büyüyen çatı yangını korkuttu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde lodosun da etkisiyle alev alev yanan iki katlı evin çatısı, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi Kurudere mahallesinde bulunan iki katlı evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Şiddetli rüzgar sonrası alevler tüm çatıyı sardı. Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın hemen yanındaki evinde çatısının alev almasına neden oldu. Yükselen alevler itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Sakarya’da lodosla büyüyen çatı yangını korkuttu

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