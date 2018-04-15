Sakarya'da mobilya fabrikası yangında küle döndü

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA) SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 10 bin metrekare genişliğindeki mobilya fabrikası çıkan yangında küle döndü. Yangın sırasında yükselen dumanlar şehrin her yanından görülürken pazar tatili nedeniyle fabrikada işçinin bulunmaması faciayı önledi.
Hendek Kargalıhanbaba Mahallesi'ndeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mobilya fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde mobilya malzemelerinin ve makinelerinin bulunduğu fabrikada alevler kısa sürede tüm kapalı alanı sardı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip geldi. Dakikalar içinde tüm fabrikayı saran alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. Fabrikadan çıkan siyah dumanlar, şehrin her yerinden görüldü.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nin yanı sıra bölgeye Bolu ve Düzce'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alınabildi. Fabrikanın yöneticileri ve sahipleri, iş yeri önünde yaşananları acı içinde izleyerek birbirlerini sarılarak teselli etti. Pazar günü olması sebebiyle fabrikada işçinin bulunmaması olası ise faciayı önledi. Dev fabrikanın içindeki tüm malzeme, makineler ve fabrikanın bulunduğu yapı kül oldu. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.
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