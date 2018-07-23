Sakarya'da OSB girişinde iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Arifiye ilçesindeki 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) besleyen ana doğalgaz borusunun, kazı çalışması sırasında patlaması paniğe neden oldu. Ekipler tarafından OSB'deki 4 fabrika ve 2 mahallenin gaz arzı kesildi.

Arifiye ilçesi Zekeriya Gözyuman Caddesi'nde yol çalışması sırasında kazı yapan iş makinesi, bölgeyi besleyen ana doğalgaz borusunu patlattı. Borudan gaz sızdığını hisseden işçiler durumu hemen Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. (AGDAŞ) ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazı çalışması yapılan caddeyi dubalar yerleştirip trafiğe kapattı. Gazın sızdığı alana kimse yaklaştırılmazken, AGDAŞ ekipleri bölgedeki doğalgaz akışını kesti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye araçları olay yerinde yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı hazır bekletildi. Ekiplerin, onarım çalışmasının sürdüğü belirtildi.

Gazın kesilmesiyle 1'inci OSB'de faaliyet gösteren 4 fabrika ile Aşağıkirazca ve Karaaptiler mahalleleri doğalgazsız kaldı. AGDAŞ yetkilileri zarar gören boru üzerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

AGDAŞ'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yol ve kazı çalışmaları sırasında 1'inci OSB'yi besleyen ana doğalgaz borusuna hasar verilmiştir. Ekiplerimiz olaya müdahale etmiş, çevre güvenliği sağlanmıştır. En yakın sürede hat hasarı giderilerek doğalgaz arzı sağlanacaktır" ifadeleri yer aldı.