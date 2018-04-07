HABER

Sakarya’da özel halk otobüsü üst geçidin ayağına çarptı: 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 18:30 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde özel halk otobüsü üst geçidinin ayağına çarptı.

Sakarya’da özel halk otobüsü üst geçidin ayağına çarptı: 16 yaralı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde özel halk otobüsü üst geçidinin ayağına çarptı. Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.
Kaza, D-650 karayolu Pamukova ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Alifuatpaşa’dan Adapazarı istikametine gelen özel halk otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda üst geçidin ayağına çarptı. Çarpma sonucunda otobüs kullanılmaz hale geldi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza sonrasında yaralanan 16 kişiye ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya’da özel halk otobüsü üst geçidin ayağına çarptı: 16 yaralı

Sakarya’da özel halk otobüsü üst geçidin ayağına çarptı: 16 yaralı

Sakarya’da özel halk otobüsü üst geçidin ayağına çarptı: 16 yaralı

Sakarya’da özel halk otobüsü üst geçidin ayağına çarptı: 16 yaralı

Suriye sınırına Zeytin Dalı Sınır kapısı açılıyorSuriye sınırına Zeytin Dalı Sınır kapısı açılıyor
Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!
ABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararıABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Serkan Çelebi yakalandı!

Serkan Çelebi yakalandı!

Kayınpeder-damat arasında yasak aşk iddiası... Olayla ilgili şok sözler: Kendi eşcinselliğini saklıyor

Kayınpeder-damat arasında yasak aşk iddiası... Olayla ilgili şok sözler: Kendi eşcinselliğini saklıyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bar çıkışı korkunç cinayet! Döverek öldürdüler

Bar çıkışı korkunç cinayet! Döverek öldürdüler

Korkunç cinayette yasak aşk iddiası

Korkunç cinayette yasak aşk iddiası

'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.