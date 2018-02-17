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Sakarya’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 23:58 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Edinilen ilk bilgilere göre, Hendek ilçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Sakarya’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen ilk bilgilere göre, Hendek ilçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. 2 kişinin hayatını kaybettiği kavgada, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.

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