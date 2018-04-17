Sakarya’da sokak satıcılarına operasyon: 18 gözaltı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri operasyon kapsamında 18 şüpheliyi gözaltına aldı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgilere göre uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahısların ikametlerine polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada ise 119 adet extacy hap, 52 gram sentetik cannabinoid maddesi, 18.97 gram toz esrar, 156.25 gram esrar, 3.73 gram skank, 0.66 gram kokain, 5 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 480 TL para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Ezidi komutan resti çekti: Türkiye'ye karşı savaşmayız
Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi
Trende ilişkiye giren çift bu halde yakalandı
AK Parti'yi kızdıracak sözler
ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
AK Parti'den, Temel Karamollaoğlu'nun sözlerine cevap
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
Okuyucu Yorumları 0 yorum