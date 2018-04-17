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Sakarya’da sokak satıcılarına operasyon: 18 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 12:42 | Son Güncelleme

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri operasyon kapsamında 18 şüpheliyi gözaltına aldı.Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Sakarya’da sokak satıcılarına operasyon: 18 gözaltı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri operasyon kapsamında 18 şüpheliyi gözaltına aldı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgilere göre uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahısların ikametlerine polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada ise 119 adet extacy hap, 52 gram sentetik cannabinoid maddesi, 18.97 gram toz esrar, 156.25 gram esrar, 3.73 gram skank, 0.66 gram kokain, 5 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 480 TL para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Sakarya’da sokak satıcılarına operasyon: 18 gözaltı

Sakarya’da sokak satıcılarına operasyon: 18 gözaltı

Sakarya’da sokak satıcılarına operasyon: 18 gözaltı

Sakarya’da sokak satıcılarına operasyon: 18 gözaltı

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