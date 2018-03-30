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Sakarya’da su yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 10:17 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Taraklı ilçesi D150 karayolunda su yüklü bir kamyon sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Sakarya’da su yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Sakarya’nın Taraklı ilçesi D150 karayolunda su yüklü bir kamyon sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza, dün D150 karayolu Taraklı ilçesi Misafiralmaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B. idaresindeki 41 NF 730 plakalı su yüklü kamyon Taraklı-Geyve karayolunda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Devrilen kamyonda yüklü bulunan sular yola savruldu. Yan yatan kamyonun sürücüsü ise meydana gelen kaza sonucu hafif yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya’da su yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Sakarya’da su yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

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