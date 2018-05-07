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Sakarya'da suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 19:12 | Son Güncelleme

SAKARYA'da tefecilik, yağma ve yaralama olaylarına karışan silahlı örgüte yönelik düzenlenen operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da tefecilik, yağma ve yaralama olaylarına karışan silahlı örgüte yönelik düzenlenen operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabaha karşı Adapazarı ve Ferizli ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda eve yapılan baskında 19 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda tabanca, bıçak, mermi, çek ve senetler ele geçirildi. 19 kişinin suç işlemek amacıyla 'silahlı örgüt' kurarak tefecilik, yağmacılık, adam yaralama, darp, tehdit ve ihaleye fesat karıştırma olaylarına karıştıkları tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

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