Sakarya’da suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde suç örgütüne yönelik yaptıkları operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ve Sapanca ilçelerinde ’suç işleme amacıyla silahlı örgüt kurma, örgütlü olarak tefecilik, ateşli silahla adam yaralama, yağma, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak veya bulundurmak, darp ve tehdit’ suçlarından haklarında arama kararı çıkartılan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda S.M.(53), K.M.(20), T.M.(27), Y.K.C.(52), Ö.C.C.(24), K.E.(50), M.E.(36), S.Ç.(22), H.S.(32), Ö.Ö.(30) adlı 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde ve ofislerinde yapılan aramada farklı çap ve markalarda 7 adet tabanca, 8 adet şarjör, farklı çap ve markalarda 123 adet fişek, 200 adet senet, çeşitli alacak/verecek hesaplarının yazılı bulunduğu 9 adet ajanda, başkaları adına ve farklı bankalara ait 5 adet kredi kartı, 5 kilogram 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.