Sakarya’da şüpheli çanta polisi alarma geçirdi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki bir oturma alanında unutulan çanta polis ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Kudüs Caddesi Orta Garaj mevkiinin karşısında bulunan oturma alında unutulan çantayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Daha sonra olay yerine gelen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Uzmanı tarafından incelenen çantanın içinde eşyalar çıktı.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.