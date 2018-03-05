Sakarya’da tabanca ile vurulan bir kişi ağır yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde husumetlisi tarafından vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çoşkun F., isimli bir kişi bir araçtan tabanca ile açılan ateş sonucu vuruldu. Saldırgan aynı araçla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Coşkun F.’ye ilk müdahale yakında bulunan özel poliklinikteki doktor ve sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla ağır yaralanan Coşkun F., Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Saldırı sonrası caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri, delil topladı. Saldırı sırasında bir iş yerinede kurşunlar isabet etti.

Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen A.A., isimli kişi, silahıyla birlikte Sakarya Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi. A.A’nın silahlı saldırıyı husumet yüzünden gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.