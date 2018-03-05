Sakarya’da tabanca ile vurulan bir kişi ağır yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde husumetlisi tarafından vurulan bir kişi ağır yaralandı.
Olay, Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çoşkun F., isimli bir kişi bir araçtan tabanca ile açılan ateş sonucu vuruldu. Saldırgan aynı araçla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Coşkun F.’ye ilk müdahale yakında bulunan özel poliklinikteki doktor ve sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla ağır yaralanan Coşkun F., Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Saldırı sonrası caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri, delil topladı. Saldırı sırasında bir iş yerinede kurşunlar isabet etti.
Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen A.A., isimli kişi, silahıyla birlikte Sakarya Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi. A.A’nın silahlı saldırıyı husumet yüzünden gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
İstanbul'da yüzlerce erkek sanal jigolo sitesi tuzağına düştü
Ümit Özdağ açıkladı: İşte referandumda sandıktan çıkan gerçek 'hayır' oranı
ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi
Meteoroloji'den kritik uyarı! Güneşe hasret kalacağız...
Peruklu aldatmaya 200 bin liralık dava
Amirin cezasını müdür kesti
İngiltere'de panik! Marketler boşaldı
Ankara kulislerini sarsan ittifak iddiası: CHP-HDP-İP ve SP
MİT'in gizli dosyası! Yöntemlere çok şaşıracaksınız
Bu fotoğrafa bakan bir kez daha bakıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum