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Sakarya’da terör operasyonu: 11 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 22:51 | Son Güncelleme

Sakarya’da terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınanlardan 11’i tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla şehir genelinde operasyon başlattı.

Sakarya’da terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınanlardan 11’i tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla şehir genelinde operasyon başlattı. Operasyonlar kapsamında son 17 günde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlarda, gözaltına alınan 17 kişiden adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Operasyonlar kapsamında DEAŞ’tan 5, El Nusra, El Kaide, Heyet Tahrir Şam terör örgütlerinden 3 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Bu şahıslardan adliyeye sevk edilen 2’si tutuklandı. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, gözaltında bulunan 1 kişinin işlemleri ile firari olan 2 kişi yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. PKK terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, THKP/C terör örgütü ile ilgili olarak ise gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son 17 günde, söz konusu terör örgütlerine yönelik operasyonlarda toplam 11 kişinin tutuklandığı bildirildi.

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