Sakarya'da terör örgütlerine operasyon: 7 tutuklama

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, 36 günde DEAŞ, FETÖ ve PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda 39 kişi gözaltına alınırken, 7 kişi tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 36 günde terör örgütlerine yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen 24 kişi gözaltına alınırken, 19 kişi adli kontrol şartıyla, 2 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklandı.
Polisin yine terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için ise birçok adrese yaptığı baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2 kişi adli kontrol şartıyla, 6'sı savcılıktan serbest bırakılırken, 5 kişi ise tutuklandı.
Polis, PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü operasyonlarda örgüt adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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