Sakarya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Kaza, sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi Sahabattin Zaim Bulvarı Karaman Mahallesi mevkinde meydana geldi. Semih Temel yönetimindeki 54 AP 235 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ve sağlık ekipleri kazada yaralanan kişilere müdahale etti. Otomobilde yolcu olarak giden Melek Merzifonluoğlu (53) olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilirken, sürücü Semih Temel ise otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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