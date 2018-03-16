HABER

Sakarya’da trafik kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 20:24 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Kaynarca istikametinden Karasu istikametine doğru seyir halinde olan S.Ö.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kaynarca istikametinden Karasu istikametine doğru seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki 54 VE 544 plakalı otomobil ile ana yola çıkmaya çalışan M.F.A. idaresindeki 54 VF 916 plakalı otomobil Sarıbeyli Kavşağı’nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüleri S.Ö., M.F.A. ile araçlarda bulunan ve ismi öğrenilemeyin iki bayan daha yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AK Parti ve MHP ittifakıyla ilgili olay açıklamaAK Parti ve MHP ittifakıyla ilgili olay açıklama
Paraları sosyal medyadan yayınladıParaları sosyal medyadan yayınladı
Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı!Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçakta büyük skandal! Hostesler tuvaletin kapısını açınca...

Uçakta büyük skandal! Hostesler tuvaletin kapısını açınca...

Muş'ta otobüsle tır çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

Muş'ta otobüsle tır çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

Mina Başaran'ın nişanlısı mezarına gitti ve...

Mina Başaran'ın nişanlısı mezarına gitti ve...

11 gündür kayıptı! Cansız bedeni bakın nerede bulundu?

11 gündür kayıptı! Cansız bedeni bakın nerede bulundu?

İran'da düşen uçak Çukur dizisinde yer almış

İran'da düşen uçak Çukur dizisinde yer almış

6 kız öğrenciye kabusu yaşatan müdür serbest kaldı!

6 kız öğrenciye kabusu yaşatan müdür serbest kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.