Sakarya'da traktör kazalarında 2 kişi öldü

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ve Hendek ilçelerinde meydana gelen traktör kazalarında Ali Yılmaz ve Halil Dönmez yaşamını yitirdi.
Karasu ilçesi Konacık Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, Ali Yılmaz (63) yönetimindeki 54 TV 279 plakalı traktör, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, tres dönen traktörün altında kalan Ali Yılmaz yaşamını yitirdi.
Hendek ilçesi Çobanyatak Mahallesi'nde meydana gelen kazada ise Halil Dönmez (50) yönetimindeki traktör, takla attı. Aracın altında kalan Halil Dönmez hayatını kaybetti.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! İran'dan ABD açıklaması
İsrail Büyükelçisi Naeh Türkiye'den böyle ayrıldı!
MHP'de fezleke şoku: Dokunulmazlığı kaldırılsın!
Bir ülke daha Kudüs'te büyükelçilik açtı!
Muş Valisi Aziz Yıldırım Vartolu nineyi kırmadı! Altın küpe için talimat verdi
Çarpıcı araştırma! Her 3 kadından 1'i...
Konya'da üniversiteyi karıştıran not!
Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Güldüren Ramazan capsleri
Bu fiyata çoban bulamayınca yurt dışından getirtti
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Okuyucu Yorumları 0 yorum