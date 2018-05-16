Sakarya'da traktör kazalarında 2 kişi öldü

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ve Hendek ilçelerinde meydana gelen traktör kazalarında Ali Yılmaz ve Halil Dönmez yaşamını yitirdi.

Karasu ilçesi Konacık Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, Ali Yılmaz (63) yönetimindeki 54 TV 279 plakalı traktör, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, tres dönen traktörün altında kalan Ali Yılmaz yaşamını yitirdi.

Hendek ilçesi Çobanyatak Mahallesi'nde meydana gelen kazada ise Halil Dönmez (50) yönetimindeki traktör, takla attı. Aracın altında kalan Halil Dönmez hayatını kaybetti.

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