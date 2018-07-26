Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir süredir takip ettikleri E.Ç'nin evine baskın yaptı. Evde 11 paket halinde toplam 1 kilo esrar, 69 gram metamfetamin, 385 ecstacy hap, 9 gram skunk ve uyuşturucudan kazanılan 6 bin 475 TL ve bir hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli E.Ç gözaltına alındı.

Üzerinde bir miktar uyuşturucu hap ve toz esrar ele geçirilen O.T ve A.Y. de polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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