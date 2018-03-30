Sakarya’da uyuşturucu operasyonu

Sakarya’nın Erenler ilçesinde jandarma ekiplerince ikametine yapılan operasyonda 437 kök kenevir bitkisi ve satışa hazır 200 gram esrar maddesi ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Erenler ilçesine bağlı Hasan Bey Mahallesi’nde E.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 437 kök kenevir bitkisi, kavanoz içerisinde satışa hazır vaziyette 20 gram esrar maddesi, 150 gram kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. E.D. isimli şahıs ise gözaltına alındı.