HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sakarya'daki DEAŞ operasyonunda 19 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 11:52 | Son Güncelleme

SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişi, adliyeye sevk edildi.

Sakarya'daki DEAŞ operasyonunda 19 kişi adliyede

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişi, adliyeye sevk edildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs Perşembe günü, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgüte eleman temin eden ve farklı sorumluluklar üstlenen, Türkiye uyruklu 14 kişi ile örgütün 'Suriye yapılanması'nda Rakka bölgesinde sözde 'kadı' olan Suriyeli örgüt üyesi, örgütte 'üst düzey komutan' olduğu belirlenen 1 Suriyeli ve DEAŞ'a Türkiye'den para temin ederek aktarmakla görevli Suriyeli ve Iraklı 4 kişi de gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 20 kişiden 1'i, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 19 kişi ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Sakarya'daki DEAŞ operasyonunda 19 kişi adliyedeSakarya'daki DEAŞ operasyonunda 19 kişi adliyedeSakarya'daki DEAŞ operasyonunda 19 kişi adliyedeSakarya'daki DEAŞ operasyonunda 19 kişi adliyede

PARTNERİngiliz anahtarını kolaya batırdı! Sonuç inanılmaz...İngiliz anahtarını kolaya batırdı! Sonuç inanılmaz...
Kıskançlık krizi dehşete dönüştü! Sevgilisini bıçaklayarak öldürdüKıskançlık krizi dehşete dönüştü! Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü
Kocaeli'de PKK propagandası şüphelisi 8 kişi adliyedeKocaeli'de PKK propagandası şüphelisi 8 kişi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Aziz Yıldırım için olay sözler

Aziz Yıldırım için olay sözler

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kıskançlık krizi dehşete dönüştü! Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

Kıskançlık krizi dehşete dönüştü! Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

2018 Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) Gülsüm Anne ve Rus Umut sorusu

2018 Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) Gülsüm Anne ve Rus Umut sorusu

İzmir'de korkunç olay! Barışmak için gitti, dehşet saçtı

İzmir'de korkunç olay! Barışmak için gitti, dehşet saçtı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Aldatıldığını okuduğu kitaptan öğrendi!

Aldatıldığını okuduğu kitaptan öğrendi!

Antalya'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, sonra...

Antalya'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.