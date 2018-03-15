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Sakarya'dan Düzce'ye gittiği belirlenen 'FETÖ yöneticisi' yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 14:56 | Son Güncelleme

SAKARYA'da yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, 'örgüt yöneticisi' olduğu tespit edilen Engin S.

Sakarya'dan Düzce'ye gittiği belirlenen 'FETÖ yöneticisi' yakalandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, 'örgüt yöneticisi' olduğu tespit edilen Engin S. (34), Düzce'de yakalandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY'nin yöneticisi' olduğu öğrenilen Engin S.’nin nerede olduğu bilgisine ulaştı. Sakarya'da FETÖ'nün evlerinde kalıp, örgüt adına faaliyet yürüttüğü ve şifreli haberleşme programı ‘ByLock'u kullandığı belirlenen Engin S.'nin Düzce'ye gittiği saptandı. Polis ekipleri, Düzde'de düzenlediği operasyonla Engin S.'yi saklandığı adreste yakalayıp, gözaltına aldı. Engin S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

​FOTOĞRAFLI

Sakarya'dan Düzce'ye gittiği belirlenen 'FETÖ yöneticisi' yakalandı

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