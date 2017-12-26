HABER

Sakat bırakan ortağını öldürttü iddiası

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 14:54 | Son Güncelleme 52 dakika önce

MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Anamur ilçesinde evinin önünde öldürülen Veysel Meşe'nin (46) katil şüphelisinin, ambulans sürücüsü Ayhan S. (39) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ayhan S., cinayeti, daha önce Meşe'nin silahla vurdurup bacağının kesilmesine neden olduğu amcası Nevzat S.'nin (49) azmettirdiğini ileri sürdü. Veysel Meşe ile Nevzat S.'nin ortak gazino işlettiği öğrenildi.

İskele Mahallesi'nde geçen 20 Ekim'de meydana gelen olayda, evine gelen Veysel Meşe, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu öldürüldü. Soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin işlendiği bölgedeki yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü tek tek inceledi. Yapılan inceleme ve elde edilen bilgiler doğrultusunda cinayet şüphelisi olduğu belirlenen 112 Acil merkezinde ambulans sürücüsü Ayhan S. gözaltına alındı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Ayhan S., kendisini amcası Nevzat S.'nin azmettirdiğini, olay yerine ise arkadaşı Lokman K.'nin (37) getirip götürdüğünü anlattı.

Veysel Meşe'nin birlikte gazino işletmeciliği yaptığı arkadaşı Nevzat S.'yi aralarındaki borç-alacak meselesi yüzünden vurdurduğu, bu yüzden Nevzat S.'nin sol bacağının kesildiği belirlendi. Şüphelinin ifadelerinin ardından Nevzat S. ile Lokman K. de gözaltına alındı. 3 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı

Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Kötü sürücünün sigorta primi 111 TL, iyi sürücünün 25 lira artıyor

Kötü sürücünün sigorta primi 111 TL, iyi sürücünün 25 lira artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
THY havada bayılan pilotuna 6 ay uçuş yasağı verdi!

THY havada bayılan pilotuna 6 ay uçuş yasağı verdi!

Cinnet geçiren müzik öğretmeni dehşet saçtı! Tam okula gidiyordu ki beklenmeyen oldu

Cinnet geçiren müzik öğretmeni dehşet saçtı! Tam okula gidiyordu ki beklenmeyen oldu

Türkiye bu görüntüyle sarsıldı! İstanbul ve pek çok ilde görüldü...

Türkiye bu görüntüyle sarsıldı! İstanbul ve pek çok ilde görüldü...

Reddetti, iç çamaşırı çalındı... Dehşeti yaşadı

Reddetti, iç çamaşırı çalındı... Dehşeti yaşadı

14 yaşındaki ortaokul öğrencisine araba çarptı! Arkadaşları başında ağladı

14 yaşındaki ortaokul öğrencisine araba çarptı! Arkadaşları başında ağladı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinde ilginç görüntüler

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinde ilginç görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.