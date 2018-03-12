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Sakaya’da otomobilden hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 15:37 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Erenler ilçesinde otomobilden hırsızlık yapan bir şahıs polis ekipleri tarafından suç üstündeyken yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesinde otomobilden teyp hırsızlığı gerçekleştiren ve hırsızlık için camı kırarak ikinci otomobile giren K.A.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde otomobilden hırsızlık yapan bir şahıs polis ekipleri tarafından suç üstündeyken yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesinde otomobilden teyp hırsızlığı gerçekleştiren ve hırsızlık için camı kırarak ikinci otomobile giren K.A. isimli bir kişi yapılan operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Ekipler ayrıca, cinsel istismar suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.P. isimli şahsı, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan toplamda 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. isimli şahsı, silahla yağma suçundan toplamda 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.T.G. isimli şahıs ile Hendek ilçesinden çalıntı motosikletle dolaşan U.G. ve K.Y isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Sakaya’da otomobilden hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı

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Sakaya’da otomobilden hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı

Sakaya’da otomobilden hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı
2 / 6

Sakaya’da otomobilden hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı

Sakaya’da otomobilden hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı
3 / 6

Sakaya’da otomobilden hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı

Sakaya’da otomobilden hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı
4 / 6

Sakaya’da otomobilden hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı

Sakaya’da otomobilden hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı
5 / 6

Sakaya’da otomobilden hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı

Sakaya’da otomobilden hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı
6 / 6

Sakaya’da otomobilden hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı

Sakaya’da otomobilden hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı
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