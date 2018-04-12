Saklandığı ahırda yakalanan cinayet zanlısının davasında karar çıkmadı

Eskişehir’de 4 yıl önce gerçekleşen olayın ardından geçtiğimiz Şubat ayında saklandığı ahırda yakalanan cinayet zanlısı Paşa Ç.’nin davasında karar çıkmadı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Paşa Ç. ve avukatlar katıldı. Yakalandığında savunmasını yapmak için ek süre isteyen Paşa Ç., duruşmada yaptığı savunmada, “Tartışma esnasında Turan elini beline uzattı. Bu yaşadığımız olaylardan dolayı artık ben de üzerimde silah taşır hale gelmiştim. Çünkü can güvenliğimiz yoktu. Turan elini silaha atınca ben de silahımı çektim. Maksadım sadece korkutmaktı. Nasıl oldu anlamadım ama silah ateş aldı. Kimseye doğrultmadan ateş ettim. Birinin ölümüne sebep oldum” dedi.

Cumhuriyet savcısı Paşa Ç.’nin “kasten adam öldürme” suçundan cezalandırılmasını isterken, mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar verirken duruşmayı 12 Haziran tarihine erteledi.

Olay

Olay 8 Ekim 2014’de Mahmudiye ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi Bankalar Caddesi üzerinde yaşandı. Kız isteme meselesi yüzünden iki aile arasında kavga çıkarken, Paşa Ç. (41) isimli şahıs tabanca ile Turan Yenigün (31) ve kardeşi Tayfur Yenigün’e (22) 7-8 el ateş ederek Tuncer Ç. (36) ile birlikte olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 2 kişi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Tayfur Yenigün burada hayatını kaybederken, özel kurulan ekip şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu Tuncer Ç., Mahmudiye İsmetpaşa Mahallesi’nde yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın diğer firari şüphelisi Paşa Ç.’nin yakalanması için gidebileceği adreslerde farklı zamanlarda birçok defa eş zamanlı operasyon düzenlenirken, çevre iller, ilçeler ve köyler araştırıldı. Son olarak Paşa Ç.’nin İsmetpaşa Mahallesi’nde olabileceğini değerlendiren polis ekipleri, Çifteler Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararına firari şüpheli Paşa Ç., ağabeyine ait evin ahırında yakalanarak göz altına alındı.