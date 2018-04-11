’Saksı’ hırsızları

Kayseri’de 3 kişi bir dükkanın önünde duran saksıları çaldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan bir dükkanda gece saatlerinde meydana gelen olayda, dükkanın önüne gelen 3 kişi önce keşif yaptı. Bir süre dükkanı inceleyen hırsızlar, çalacak bir şey bulamayınca dükkanın önündeki saksıları çaldı. İlk olarak saksıların içerisindeki toprağa yere saçan hırsızlar, daha sonra saksıları aldı.

Hırsızlar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.