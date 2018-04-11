’Saksı’ hırsızları

Kayseri’de 3 kişi bir dükkanın önünde duran saksıları çaldı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan bir dükkanda gece saatlerinde meydana gelen olayda, dükkanın önüne gelen 3 kişi önce keşif yaptı. Bir süre dükkanı inceleyen hırsızlar, çalacak bir şey bulamayınca dükkanın önündeki saksıları çaldı. İlk olarak saksıların içerisindeki toprağa yere saçan hırsızlar, daha sonra saksıları aldı.
Hırsızlar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
Yasak aşk vahşeti!
Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü
CHP’yi karıştıran anket tartışması
Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu
Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor
AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...
İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum