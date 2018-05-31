Saksıda Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te polis tarafından bir evde yapılan aramada 450 gram esrar ile bahçedeki saksılarda ekili 65 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Münifpaşa Mahallesi'ndeki bir evde savcılık talimatıyla arama yaptı. Evde yapılan aramada 450 gram esrar ile ekili halde 65 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan isme açıklanmayan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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