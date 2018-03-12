HABER

Sal sefasında can pazarı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 19:34 | Son Güncelleme

Bursa’da sal sefasında mahsul kalan 5 kişi itfaiye ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde Mihraplı Parkı’nda meydana geldi.

Bursa’da sal sefasında mahsul kalan 5 kişi itfaiye ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde Mihraplı Parkı’nda meydana geldi. Havaların ısınmasını fırsat bilen 5 kişi, kiralık salla sefa sürmek istedi. Su seviyesinin yetersiz olması sebebiyle derenin ortasına saplanan salda mahsur kalanlar, telefonla polisi arayarak yardım istedi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, itfaiye ekipleri salda mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu. Mahsur kalanlar çekilen çelik halata tutunarak kıyıya alındı. Kurtarma operasyonu sürüyor.

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecekErdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...
Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırıAlperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı! 'Cumhurbaşkanı yapınca...'

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı! 'Cumhurbaşkanı yapınca...'

Araplar şokta! Prensesi saraydan kaçırdılar

Araplar şokta! Prensesi saraydan kaçırdılar

Tansiyonu yükseltecek hamle! Türkiye sınırında...

Tansiyonu yükseltecek hamle! Türkiye sınırında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehit ateşi Kırklareli’ye düştü

Şehit ateşi Kırklareli’ye düştü

İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Genç kızı taciz ve gasp eden şüpheli tutuklandı

Genç kızı taciz ve gasp eden şüpheli tutuklandı

Satışa çıkardıkları araçları yanınca gözyaşlarına hakim olamadılar

Satışa çıkardıkları araçları yanınca gözyaşlarına hakim olamadılar

Kocaeli'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu(2)

Kocaeli'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu(2)

Alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 3'ü polis 7 kişi yaralandı

Alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 3'ü polis 7 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.