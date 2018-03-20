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Salça ve ketçap kutularından uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 14:35 | Son Güncelleme

SİVAS'ta jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Geçim'le yapılan aramada salça, ketçap, mayonez ve şampuan kutuları içinde 600 gram esrar ele geçirildi.

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Geçim'le yapılan aramada salça, ketçap, mayonez ve şampuan kutuları içinde 600 gram esrar ele geçirildi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Budaklı köyü Kovalı kavşağı mevkisinde, Malatya-Tokat D-850 Karayolu'nda yol kontrol ve arama faaliyeti yaptı. Gaziantep'ten Sivas yönüne gelen bir otomobil durdurularak, narkotik dedektör köpeği 'Geçim' ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine aracın bagaj kısmında bulunan salça, ketçap, mayonez ve şampuan kutularının içerisine paketlenerek gizlenmiş 600 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından 12-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında, 17 sigara kaçakçılığı, 2 uyuşturucu madde kaçakçılığı, 1 izinsiz kazı suçu olmak üzere toplam 20 olaya müdahale edilirken, 4 bin 760 paket kaçak sigara, 26 gram toz esrar, 20 gram kubar esrar, 1 hilti ve 1 jeneratör ele geçirildi. Toplam 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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