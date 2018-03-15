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Saldırıya uğrayan balıkçı hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 18:27 | Son Güncelleme

Samsun’da kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğrayan seyyar balıkçı hastanelik oldu.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.

Saldırıya uğrayan balıkçı hastanelik oldu

Samsun’da kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğrayan seyyar balıkçı hastanelik oldu.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el arabasında balık satarak geçimini sağlayan Fatih İ.B.(45), alkollü oldukları öğrenilen kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganların tornavida ve yumrukla saldırdığı Fatih İ.B. çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fatih İ.B. tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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