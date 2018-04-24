Saldırıya uğrayan hamile kadın dehşet anlarını anlattı

Hatay’ın Antakya ilçesinde kendisine çarpan motosiklet sürücüsü tarafından darp edilen 8 aylık hamile Gülperi K. darp edilmesinden sonra hem kendisinin hem de karnında taşıdığı çocuğunun hayati tehlike atlattığını belirtti.

Yaşadığı dehşet dolu anları İHA muhabirine anlatan Gülperi K. saldırganın ilk olarak başka bir kadına çarptığını kendisinin de ayağının üzerinden geçtiğini belirterek, ”Ben o anda gidip müdahale etmek istedim amcaya vuracaktı kaskı hazırlamıştı zaten. Amcaya vuracaktı, müdahale etmek istedim, onu uyarmak istedim. Yani bir beyefendi sandım, karşımdaki insan evladı sandım insan evladı değilmiş meğerse. Babasıyla o anda tartışıyorlardı, babası da oradaydı. Ben babasının kucağına düştüğümü çok iyi hatırlıyorum. Beyefendi beni yere bıraktı. Onun babası da beni bırakarak gitti. Hani bir şey yapamadım o anda. Amcaya daha sonra döndü köpek saldırdı, ayağımızdan ısırmak istedi. Ama orada bir müdahale yoktu. İnsanlar izliyordu sadece bizi. Aynen öyle bizi kameraya çekiyorlardı, izleniyorduk. Dayak yedik oturduk yani. İnanın ki köpekten korktular. Köpekten korkarak amcanın ve benim bu hale gelmemizi sağladılar. Sağolsun o karşıdan gelen askerimiz o müdahale etti. Eğer o olmasaydı amca ölmüştü zaten. Motorla üzerinden geçecekti amcanın" diye konuştu.

Çok kötü bir gün yaşadığını ve psikolojisinin hala düzelmediğini ifade eden Gülperi K, "Hala kendimize gelemedik. Korkuyoruz. Dışarıya dahi çıkmaya korkuyorum. O adam hala dışarıda. Ben inanmıyorum tutuklandığına. O adam yine sokaklarda. Gene böyle dövecek. Bizden bir kaç gün önce bir apartman sakinlerini rahatsız etmiş. Yine tutuklanmamış bu” dedi.