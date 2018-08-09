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Saldırıya uğrayan Mercan Sevim'in kardeşi: Bir elinde çiçek diğer elinde bıçakla gelmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 17:10 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de, boşandığı eşi tarafından sokakta defalarca bıçak darbesiyle yaralanan Mercan Sevim'in, hastanede tedavisi devam ediyor.

Saldırıya uğrayan Mercan Sevim'in kardeşi: Bir elinde çiçek diğer elinde bıçakla gelmiş

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE'de, boşandığı eşi tarafından sokakta defalarca bıçak darbesiyle yaralanan Mercan Sevim'in, hastanede tedavisi devam ediyor. Saldırıya uğrayan kadının kardeşi Fatih Okumuş, “Eski kocasının bir elinde çiçek varmış, barışmak istediğini söylemiş. Kendisiyle barışmayacağını anlayınca da bıçaklamış" diye konuştu. Olay öncesi şüphelinin eski eşini takip etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.
3 çocuk annesi Mercan Sevim, 2 ay önce boşandığı eşiyle sokakta karşılaşmış, barışma isteğini kabul etmeyince de elindeki bıçakla kadını bıçaklamıştı. Yoldan geçenlerin müdahalesiyle saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı kadın Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sırtından, yüzünden ve karın boşluğundan yaralanan kadın ameliyata alındı. Mercan Sevim'in boşanma sonrası koruma kararı aldırdığı öğrenildi.
Saldırıya uğrayan Mercan Sevim'in kardeşi Fatih Okumuş, olayla ilgili şunları söyledi:
Kız kardeşim 15 yıllık evliydi kendisi, 2 yıl önce ayrıldı. 2 ay önce de resmi boşanmaları gerçekleşti. Sonrasında boşandığı eşinden ölüm tehdidi aldı. Kendisine zarar vereceğini zaten söylemişti.

"KORUMA KARARI ÇIKARDIK"
Boşanmadan bir gün sonra hemen tehditleri başladı. Ve sonrasında koruma kararı çıkardık. Koruma kararı çıkmasına rağmen herhangi bir şey gerçekleşmedi. Kardeşim markette çalışıyor, kendisi işe giderken burada talihsiz bir kaza gerçekleşti. Eski kocasının bir elinde çiçek varmış barışmak istediğini söylemiş. O da barışmak istemediğini, zaten 2 yıldır ayrı olduklarını beyan etmiş. Kendisiyle barışmayacağını anlayınca da sırtından bıçaklamış, yüzünü çevirince de karnından bıçağı saplamış.

"HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"
Durumu hala kritik hayati tehlikesi devam ediyor. Bir elinde çiçek bir elinde bıçakla gelmiş. Çiçeği kabul etmeyince bıçaklamış. Kendisi hala yakalanmış değil. Polisten herhangi bir bilgi gelmedi. Yakalanmış olsaydı bizim haberimiz olurdu. Kamera kayıtlarına baktığımızda sabah 5, 5 buçuk gibi gelip 7 buçuğa kadar beklediği görülüyor. 7 buçukta bu sokağa girdiğinde cinayete teşebbüs ediyor.

SALDIRGAN ESKİ EŞ GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay öncesi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Hamdi Sevim'in saldırı gerçekleştirmeden önce evin yakınındaki bir parkta beklediği görülüyor. Mercan Sevim'in evden çıktığını gören Hamdi Sevim'in yürüyerek eski eşini takip ettiği görülüyor.

(FOTOĞRAF)

Saldırıya uğrayan Mercan Sevim'in kardeşi: Bir elinde çiçek diğer elinde bıçakla gelmişSaldırıya uğrayan Mercan Sevim'in kardeşi: Bir elinde çiçek diğer elinde bıçakla gelmiş

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