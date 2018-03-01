Salihli’de ’Duman’ uygulaması

Manisa’nın Salihli ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yurt genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Duman" uygulaması kapsamında çok sayıda kaçak sigara ve cinsel içerikli hap ele geçirildi.

8 ekip, 26 personel ve narkotik köpeği Vicdan’ın katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada 73 iş yeri denetlenirken, 108 kişinin ise GBT sorgusu yapıldı. Hem asayiş hem de kaçak sigara ve içki satışının önlenmesine yönelik denetimlerde 211 adet cinsel içerikli hap ve malzeme, 57 adet puro, 800 adet boş makaron ve bin 40 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ile 1 av tüfeği ve 25 adet fişek ele geçirildi. Jandarma kaçak sigara satan ve sigara yasağına uymayan 5 iş yeri sahibine para cezası verdi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda etkin mücadelenin devam edeceğini vurguladı.