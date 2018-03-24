Salihli’de samanlık yangını korkuttu

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir çiftçiye ait samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Durasıllı Mahallesi’nde Celal Uysal’a (56) ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, samanlıkta maddi hasar meydana gelirken, zararın ise yaklaşık 20 bin lira olduğu ifade edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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