Salihli’de traktör devrildi: 2 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Mersinli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa C. (49) yönetimindeki 45 ST 174 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, köyiçi mevkiinde devrildi. Kazada traktör sürücüsü ile yolcu olarak bulunan eşi Neslihan C. (52) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu fena patladı
Binali Yıldırım'dan yasa dışı göç açıklaması
Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!
Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!
Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı
Sosyal medya bu tuzak zeka sorularıyla sallanıyor
ABD Başkanı Trump'ın gökdeleninde yangın!
Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!
Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum