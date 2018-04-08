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Salihli’de traktör devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 18:31 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Kaza, ilçeye bağlı Mersinli Mahallesi’nde meydana geldi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Mersinli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa C. (49) yönetimindeki 45 ST 174 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, köyiçi mevkiinde devrildi. Kazada traktör sürücüsü ile yolcu olarak bulunan eşi Neslihan C. (52) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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