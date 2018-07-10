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Salihli'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 19:04 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Salihli'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri, otomobilleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 419 uyuşturucu hap, 27 gram esrar ile 1.1 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile ruhsatsız 1 av tüfeği, 2 av tüfeği fişeği, 2 sahte plaka ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ş., T.U., M.E.B., M.Ç., M.G., ve Ö.A. tutuklandı. Diğer 6 şüpheli ise serbest bırakıldı..

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Salihli'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

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