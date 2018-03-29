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Salyangoz toplamak için ormana giden yaşlı adam ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 01:15 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, salyangoz toplamak için ormanlık alana giden Hidayet Bıyıklı (78) ölü bulundu.

Salyangoz toplamak için ormana giden yaşlı adam ölü bulundu

DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, salyangoz toplamak için ormanlık alana giden Hidayet Bıyıklı (78) ölü bulundu.
Akşam saatlerinde, Devrek Tellioğlu Köyü'ndeki evinden çıkan Hidayet Bıyıklı, salyangoz toplamak için ormanlık alana gitti. Havanın kararmasına rağmen eve dönmeyen Hidayet Bıyıklı'yı merak eden yakınları ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Hidayet Bıyıklı, evinin yakınındaki bir bölgede yerde hareketsiz yatarken bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibi Hidayet Bıyıklı'nın öldüğünü belirledi. Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Bıyıklı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Devrek Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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