Saman balyaları arasından 14 bin paket kaçak sigara çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da polis, şüphe üzerine durdurduğu TIR'da saman balyalarının arasına gizlenmiş 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, D-400 Karayolu'nda yaptıkları uygumalada, şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. Özel eğitimli köpek ile yapılan aramalarda ekipler çuvallar içindeki samanların arasına gizlenmiş 14 bin paket gümrük kaçağı sigara buldu. TIR şöförü ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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