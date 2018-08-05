HABER

Saman balyaları arasından 14 bin paket kaçak sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 11:08 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, şüphe üzerine durdurduğu TIR'da saman balyalarının arasına gizlenmiş 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Saman balyaları arasından 14 bin paket kaçak sigara çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da polis, şüphe üzerine durdurduğu TIR'da saman balyalarının arasına gizlenmiş 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, D-400 Karayolu'nda yaptıkları uygumalada, şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. Özel eğitimli köpek ile yapılan aramalarda ekipler çuvallar içindeki samanların arasına gizlenmiş 14 bin paket gümrük kaçağı sigara buldu. TIR şöförü ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF

Saman balyaları arasından 14 bin paket kaçak sigara çıktıSaman balyaları arasından 14 bin paket kaçak sigara çıktı

PARTNERKapağı kaldırdığı anda... Çıkanı görünce inanamadıKapağı kaldırdığı anda... Çıkanı görünce inanamadı
İstanbul Bahçelievler'de korkunç olay! Reklam tabelası yürüyenlerine üzerine düştü: Yaralılar varİstanbul Bahçelievler'de korkunç olay! Reklam tabelası yürüyenlerine üzerine düştü: Yaralılar var
Astsubay, tarlada yıldırım düşmesi sonucu öldüAstsubay, tarlada yıldırım düşmesi sonucu öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Astsubay tarlada ölü bulundu

Astsubay tarlada ölü bulundu

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunan market sahibinden mide bulandıran savunma

Yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunan market sahibinden mide bulandıran savunma

İstanbul Bahçelievler'de korkunç olay! Reklam tabelası yürüyenlerine üzerine düştü: Yaralılar var

İstanbul Bahçelievler'de korkunç olay! Reklam tabelası yürüyenlerine üzerine düştü: Yaralılar var

Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar

Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gizemli cisim bomba paniğine neden oldu! Gerçek ortaya çıktı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gizemli cisim bomba paniğine neden oldu! Gerçek ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.