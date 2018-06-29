Saman balyası yüklü TIR'ın devrildiği yol, buğday tarlasına döndü

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan saman balyası yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü Ali Yiğit (38) yaralandı. Saman balyalarının saçıldığı yol, buğday tarlasına döndü.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Konya- Adana yolu Bulgurluk mevkisinde meydana geldi. Ali Yiğit yönetimindeki 54 NY 398 plakalı saman balyası yüklü TIR, kontrolden çıkıp, refüjdeki bariyerlere devrildi. Araçta sıkışan sürücü Yiğit, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince yaralı çıkarıldı. Ali Yiğit, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan TIR'ın devrilmesi sonucu saman balyalarının saçıldığı yol, buğday tarlasına döndü.
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