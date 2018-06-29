HABER

Saman balyası yüklü TIR'ın devrildiği yol, buğday tarlasına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 16:38 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan saman balyası yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü Ali Yiğit (38) yaralandı.

Saman balyası yüklü TIR'ın devrildiği yol, buğday tarlasına döndü

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan saman balyası yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü Ali Yiğit (38) yaralandı. Saman balyalarının saçıldığı yol, buğday tarlasına döndü.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Konya- Adana yolu Bulgurluk mevkisinde meydana geldi. Ali Yiğit yönetimindeki 54 NY 398 plakalı saman balyası yüklü TIR, kontrolden çıkıp, refüjdeki bariyerlere devrildi. Araçta sıkışan sürücü Yiğit, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince yaralı çıkarıldı. Ali Yiğit, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan TIR'ın devrilmesi sonucu saman balyalarının saçıldığı yol, buğday tarlasına döndü.

FOTOĞRAFLI

Saman balyası yüklü TIR'ın devrildiği yol, buğday tarlasına döndüSaman balyası yüklü TIR'ın devrildiği yol, buğday tarlasına döndüSaman balyası yüklü TIR'ın devrildiği yol, buğday tarlasına döndüSaman balyası yüklü TIR'ın devrildiği yol, buğday tarlasına döndü

PARTNEROltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!Oltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!
Marihuana baskılı tişört giyen uyuşturucu taciri tutuklandıMarihuana baskılı tişört giyen uyuşturucu taciri tutuklandı
Polisler operasyona giderken kaza yaptı: 3 yaralıPolisler operasyona giderken kaza yaptı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!

Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç kaza! Elanur Yıldırım yol kenarına savruldu!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç kaza! Elanur Yıldırım yol kenarına savruldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.