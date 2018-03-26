Saman yüklü kamyonda 226 kilo esrar çıktı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da polis tarafından durdurularak aranan saman yüklü kamyonda 226 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yol kontrolü polis, Diyarbakır'dan Nizip'e giden sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada saman altına gizlenen 226 kilo esrar ele bulundu. Esrara el konulurken, gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklandı.
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